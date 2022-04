Berlin

Krieg in der Ukraine, eine bevorstehende Debatte um die Corona-Impfpflicht, hohe Energiepreise und steigende Inflation: Für die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) gibt es aktuell einige Baustellen. Vor diesem Hintergrund muss sich Scholz am frühen Mittwochnachmittag einer Regierungsbefragung durch das Parlament stellen.

Voraussichtlich wird der Krieg in der Ukraine und der westliche Sanktionsdruck auf Russland eines der Hauptthemen der Befragung sein. Am Mittwoch hatte die EU-Kommission Pläne für ein fünftes Paket mit Strafmaßnahmen gegen Moskau vorgestellt, welches unter anderem ein Embargo auf russische Kohle vorsieht. Die Bundesregierung wird das Sanktionspaket wohl mittragen, lehnt aber weiterhin einen Importstopp vor allem auf russisches Erdgas ab.

Live im Stream: Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz

Die Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Scholz im Deutschen Bundestag soll um 13 Uhr beginnen. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verzögern. Sehen Sie die Debatte hier live im Stream:

Die Regierungsbefragung dient zuallererst der Information der Abgeordneten. Grundsätzlich können Mitglieder des Parlaments an jedem Mittwoch einer Sitzungswoche nach der Kabinettssitzung Fragen an die Regierung stellen. Im Normalfall nur dreimal jährlich steht der Bundeskanzler dabei Rede und Antwort: in den letzten Sitzungswochen vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten.

Noch vor der Befragung steht eine Sitzung des Bundeskabinetts an. Dabei wird es am Vormittag insbesondere um den Ausbau erneuerbarer Energien gehen, den Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit seinem „Osterpaket“ vorantreiben möchte.

Im Anschluss an die Befragung des Bundeskanzlers hält der Bundestag eine Aktuelle Stunde zu den Gräueltaten in der ukrainischen Kleinstadt Butscha ab. Nach dem Abzug der russischen Truppen nördlich von Kiew hatte sich dem ukrainischen Militär und internationalen Beobachtern dort ein erschreckendes Bild geboten. Leblose Körper von Zivilisten säumten die Straßen, offenbar getötet von Soldaten der russischen Armee. Russland streitet die Vorwürfe ab und spricht von einer „Inszenierung“.

