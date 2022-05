Es ist der erste Besuch des französischen Präsidenten in Berlin seit seiner Wiederwahl. Während Russland den 77. Jahrestag des russischen Sieges über den Nationalsozialismus mit einer Militärparade in Moskau feiert, reist Emmanuel Macron am Abend zu Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei dem Treffen soll es unter anderem um den Krieg gegen die Ukraine und die europäische Souveränität gehen. Im Zentrum sollen dabei die Aspekte Verteidigung und Energieversorgung stehen.

Weitere internationale Themen sind: die Situation in der afrikanischen Sahelzone, das Ver­hältnis zur Balkanregion und die Beziehung der Europäischen Union zu China. Zudem der Klimawandel, die Ernährungssicherheit und die Raumfahrt.

Macrons Ankunft ist für 18 Uhr geplant. Um 18.25 Uhr soll die gemeinsame Pressekonferenz stattfinden. Im Anschluss steht ein Gespräch unter vier Augen und ein Arbeitsessen auf dem Programm.

Olaf Scholz hatte sich zuletzt beim Thema Waffenlieferung für die Ukraine in seiner Fernsehansprache zur Kapitulation Nazi-Deutschlands am 8. Mai 1945 dafür ausgesprochen, sich weiterhin eng mit den Bündnispartnern abzusprechen. Er betonte, dass nichts unter­nommen werden dürfe, was den deutschen Partnern mehr schade als Russland. „Wir werden keine Entscheidung treffen, die die Nato Kriegspartei werden lässt. Dabei bleibt es“, so Scholz.

Emmanuel Macron wurde am Samstag für seine zweite Amtszeit in Paris vereidigt. Dabei nannte er die Vermeidung einer weiteren „Eskalation der russischen Aggression in der Ukraine“ und die Förderung Frankreichs und Europas auf der Weltbühne als seine ersten Prioritäten.

Der rasche traditionelle Antrittsbesuch in Berlin zeuge davon, wie wichtig das deutsch-französische Tandem sei, hieß es aus Kreisen des Élysée-Palasts.

RND/dpa/AP

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter