Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sind weiterhin hoch, gleichzeitig ist am Donnerstag die allgemeine Impfpflicht im Bundestag gescheitert. Am Freitagmorgen informieren Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), über die aktuelle Corona-Lage. Ihre Statements können Sie in unserem Livestream verfolgen.

Zuletzt hatte Lauterbach (SPD) eine neue Impfkampagne angekündigt. „Wir müssen noch einmal eine wirklich wirksame Impfkampagne gezielt an die richten, die zwar bisher sich nicht haben impfen lassen, aber im Prinzip bereit sind“, sagte Lauterbach am Freitag im Deutschlandfunk. Man wisse, dass es so eine Gruppe gebe, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund. „Die müssen erreicht werden, da dürfen wir nicht aufgeben. Da müssen wir übrigens auch kreativer werben. Da bereiten wir gerade etwas vor.“

Der Bundestag hatte am Donnerstag gegen eine Impfpflicht gestimmt. Die Möglichkeit für weitere Lockerungen sieht Lauterbach daher nicht mehr. „Wir haben jetzt die Lockerungen gemacht, die man machen kann, aber da sind wir am Ende der Fahnenstange angekommen“, sagte er. „Hätten wir die Impfpflicht hinbekommen, wäre der Spielraum für Lockerungen im Herbst viel größer geworden. Jetzt sehe ich das so, dass im Herbst wahrscheinlich das Infektionsschutzgesetz noch einmal frühzeitig angepasst werden muss.“

Das RKI meldete am Freitag eine Sieben-Tages-Inzidenz von 1756,4. Am Morgen informieren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, über das aktuelle Infektionsgeschehen und den Stand der Impfkampagne in Deutschland.

