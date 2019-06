Der Mitorganisator der "Fridays For Future-Bewegung" (FFF) in Kiel, Jakob Blasel, hat am Dienstag die Forderungen für den Schutz des Klimas persönlich an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestellt. In einem Brief kritisieren die FFF-Aktivisten Merkels Untätigkeit und laden sie zum Dialog ein.