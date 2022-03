Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für den heutigen Donnerstag zum Streik in den kommunalen Krankenhäusern aufgerufen. Betroffen sind rund 460 Kliniken in ganz Deutschland, mit Ausnahme von Berlin und Hamburg. Der Notdienst werde aufrecht­erhalten, sagte die Verbands­vorsitzende Susanne Johna dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Planbare Eingriffe werden in den meisten kommunalen Kliniken heute nicht stattfinden können.“

Der Marburger Bund fordert unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent sowie klare Grenzen für Bereitschafts­dienste und einen Anspruch auf freie Wochenenden. „Wir brauchen die Gewähr, dass wenigstens zwei Wochen­enden im Monat arbeitsfrei sind“, sagte Johna im Gespräch mit dem RND. Bisher können zusätzliche Wochen­end­dienste über einen Zeitraum von sechs Monaten ausgeglichen werden. Dies sei von den Kliniken oft ausgenutzt worden und habe zu mehr Diensten an Wochen­enden als zulässig geführt, kritisierte Johna.

Sie berichtet, dass sich die Arbeitsbelastung in den Krankenhäusern seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich verschärft habe. „Besonders hoch ist die Belastung auf der Intensivstation, in der Notaufnahme und auf den Infektions­stationen.“ Ärztinnen und Ärzte hätten schon vor der Pandemie etwa 65 Millionen Überstunden jedes Jahr in Krankenhäusern geleistet, so Johna. „Bereits in normalen Zeiten ist die Besetzung in den Kliniken auf Kante genäht und die Pandemie hat uns noch einmal viel abverlangt.“ Die Zahl der Überstunden sei noch einmal deutlich gestiegen.

Der Marburger Bund warnte davor, dass zunehmend medizinisches Personal wegen der hohen Arbeits­belastung die Kliniken verlässt. „Die Arbeits­bedingungen in den Kranken­häusern sind mancherorts so schlecht, dass viele Ärztinnen und Ärzte die Klinik verlassen und zum Beispiel eine eigene Praxis gründen oder als Angestellte in ein Medizinisches Versorgungs­zentrum gehen.“ In der jüngsten Umfrage unter Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern hat etwa jeder vierte Befragte angegeben, sich eine Stelle außerhalb der Klinik suchen zu wollen.

Verbandschefin Johna bereitet es auch Sorgen, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeitszeit reduzieren und zum Beispiel eine 80-Prozent-Stelle annehmen. „Das heißt, Kollegen verzichten auf Gehalt, um wenigstens einen freien Tag in der Woche garantiert zu haben.“ Im Alltag sei der Unterschied enorm. „Denn jeder Tag, an dem sie nicht in die Klinik kommen, ist ein Tag, an dem sie auch keine Überstunden machen.“

Von Sven Christian Schulz /RND