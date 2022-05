Das Schicksal der eingekesselten Soldaten im Azovstal-Stahlwerk in Mariupol bewegt viele Menschen. Nun will die ukrainische Führung die Männer mit einem Tauschgeschäft aus der misslichen Lage befreien. Schwerverwundete sollen über einen humanitären Korridor die Frabrik verlassen – dafür will Kiew Kriegsgefangene freilassen.