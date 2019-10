London

Boris Johnson will das britische Parlament ab Dienstag erneut in die Zwangspause schicken. Das hat die britische Regierung am Mittwoch mitgeteilt. Demnach soll die Pause bis zum 14. Oktober gelten. in der Mitteilung wird Johnson so zitiert: "Ich möchte die Prioritäten der Menschen umsetzen".

Die Regierung wolle sich derweil unter anderem darum bemühen, die öffentlichen Dienste zu stärken, die Infrastruktur im gesamten Land zu verbessern und Kriminalität zu bekämpfen.

Mehr in Kürze.

RND/cz