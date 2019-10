London

Großbritannien steuert auf eine Neuwahl im Dezember zu. Die britische Labour-Partei spricht sich nun doch dafür aus. Er unterstütze einen solchen Schritt, sagte der Chef der größten Oppositionspartei, Jeremy Corbyn, am Dienstag vor den Experten der Fraktion im sogenannten Schattenkabinett. Die Gefahr, dass Großbritannien ohne Vertrag aus der EU ausscheiden werde, sei mittlerweile ausgeräumt, sagte er zur Begründung.

Premierminister Boris Johnson fordert Neuwahlen am 12. Dezember, weil er keine Mehrheit im Unterhaus hat. Sein Antrag, das Parlament möge sich zu diesem Zweck selbst auflösen, verfehlte aber am Montag klar die nötige Zweitdrittel-Mehrheit. Mit einem neuen Anlauf am Dienstag wollte Johnson ein Gesetz für Neuwahlen einbringen. Dafür genügt eine einfache Mehrheit.

Boris Johnson will Gesetz für Neuwahl durchpeitschen

Die nächste Parlamentswahl ist eigentlich für 2022 angesetzt. Doch hofft Johnson, dass eine vorgezogene Abstimmung seinen Konservativen eine Mehrheit verschafft, mit der er seinen mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal durchdrücken kann. Ebenso möglich ist aber, dass das Parlament nach einer Neuwahl in der Brexit-Frage genauso gespalten ist wie jetzt.

RND/dpa/AP