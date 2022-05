Medwedew warnt Nato erneut vor Atomkrieg

Moskau

Der frühere russische Präsident und Putin-Vertraute Dimitrij Medwedew hat die Nato gewarnt, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine einen Nuklearkrieg zur Folge haben könnten. Der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrates warf dem Westen zudem vor, einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu führen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA aus Russland berichtete, behauptete Medwedew weiter, die Nato pumpe Waffen in die Ukraine und führe militärische Spezialübungen nahe der russischen Grenze aus.

+++ Alle News zum Krieg in der Ukraine in unserem Liveblog +++

„Solche Konflikte beinhalten stets das Risiko, sich in einen Atomkrieg auszuweiten“, so der Ex-Präsident. „Deshalb sollten Sie sich und andere nicht belügen. Sie müssen nur über die möglichen Konsequenzen Ihres Handelns nachdenken.“ Er warf dem Westen Angst vor allem Russischen vor: „Und ersticken Sie nicht an Ihrem eigenen Speichel in den Anfällen der Russophobie“, so der ehemalige Präsident.

Es ist nicht das erste Mal, dass Dimitrij Medwedew solch eine Drohung ausspricht. Im Falle eines Nato-Beitritts von Schweden und Finnland hatte er so im April die Stationierung von Atomwaffen im Baltikum angekündigt. „Dann kann es keine Gespräche mehr über ein atomwaffenfreies Baltikum geben. Das Gleichgewicht muss wieder hergestellt werden“, zitiert ihn die Nachrichtenagentur Reuters.

RND/ag

