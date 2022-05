Seit Wochen ist die ukrainische Stadt Melitopol von Russland besetzt. Doch offenbar gelingen der Ukraine immer wieder Gegenschläge. Guerillakämpfer sollen nun mehrere Offiziere der russischen Armee in der Stadt getötet haben.

Eine Nachbildung der Siegesflagge, die am 1. Mai 1945 über dem deutschen Reichstagsgebäude gehisst wurde und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa symbolisierte, weht an einem Mast im unter russischer Militärkontrolle stehenden Melitopol. Quelle: Uncredited/AP/dpa