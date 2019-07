Berlin

Kurz vor ihrem Urlaub stellte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Freitag den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Ein zentrales Thema war dabei der Klimaschutz.

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Bewegung Fridays for Future haben die Politik der Bundesregierung nach den Worten von Merkel vorangetrieben. „Sie haben uns sicherlich zur Beschleunigung getrieben“, sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Berlin. Die Schüler hätten die Politik dazu gebracht, entschlossener an die Sache heranzugehen. Sie sprach von „außerordentlichen Wetterverläufen“, die zeigten, welche Schäden ein Nicht-Handeln in der Klimapolitik mit sich brächten.

1.000 Teilnehmer bei Demonstration im Regierungsviertel

Parallel zu Merkels Auftritt trat Greta Thunberg bei einer Fridays-for-Future-Demonstration in Berlin auf. Die schwedische Klima-Aktivistin fordert großes Durchhaltevermögen beim Engagement für den Klimaschutz. Der Kampf für mehr Klimaschutz werde viele Jahre dauern, sagte die 16-Jährige bei der „ Fridays for Future“-Demonstration am Freitag in Berlin. Zugleich rief Thunberg die ältere Generation zur Mithilfe auf.

Beobachtern zufolge beteiligten sich über 1.000 Teilnehmer an der Demonstration im Regierungsviertel. Die Polizei wollte sich zunächst nicht zu Teilnehmerzahlen äußern.

Merkel : „Arbeiten mit Hochdruck“ an Lösungen für mehr Klimaschutz

Thunberg nahm bereits zum zweiten Mal an „ Fridays for Future“ in der Bundeshauptstadt teil. Bereits Ende März hatte die Initiatorin der weltweiten Klimaproteste in Berlin eine Demonstration mit über 25.000 Menschen besucht.

Mit Blick auf die „ Fridays for Future“-Demonstrationen sprach sich Merkel in ihrer Sommerpressekonferenz unterdessen für eine Bepreisung von Kohlendioxid (CO2) aus. „Durch die Bepreisung können Innovationen angereizt werden“, sagte Merkel. Den jungen Menschen, die sich an den Klimaprotesten beteiligen, könne sie deshalb sagen, dass „mit Hochdruck“ an Lösungen für mehr Klimaschutz gearbeitet werde. Dazu müssten auch neue Wege gegangen werden und diese neue Wege müssten gut durchdacht sein, betonte die Bundeskanzlerin.

Junge Menschen fordern seit Monaten mehr Anstrengungen

Bundesweit waren an diesem Freitag weitere „ Fridays for Future“-Proteste in rund 25 Städten geplant. Unter anderem sollte es Klimaproteste in Dortmund, Augsburg, Erfurt, München und Hamburg geben. Unter dem Motto „ Fridays for Future“ fordern junge Menschen seit Monaten weltweit mehr Anstrengungen beim Klimaschutz.

Von RND/dpa