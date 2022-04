Militärausgaben im Vergleich: Welche Länder schon vor dem Ukraine-Krieg aufgerüstet haben

Die Bundesregierung will ein mit Schulden finanziertes Sondervermögen von 100 Milliarden Euro einrichten. Mit diesem Geld soll in den kommenden Jahren der Verteidigungsetat aufgestockt werden, damit mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in diesem Bereich ausgegeben werden können. Das entspricht dem Ziel, dass sich die Nato-Mitgliedsländer selbst gesteckt haben. Wo Deutschland mit seinen Militärausgaben im internationalen Vergleich steht, hat das RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) mit Hilfe von Daten des Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ausgewertet.

Militärbudget weltweit auf Höchststand

Demnach betrugen die Militärausgaben weltweit im Jahr 2021 etwa 2113 Milliarden US-Dollar, ein Höchststand seit 1988, dem ersten Jahr mit verlässlichen Daten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die globalen Ausgaben um 0,7 Prozent gestiegen, gegenüber 2012 um zwölf Prozent. Das SIPRI hat die Daten bereits um die Inflation bereinigt, damit steigende Preise etwa für Waffen nicht fälschlicherweise als Aufrüstung interpretiert werden.

Auch im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung bekommen die Verteidigungsausgaben weltweit auf mittlere Sicht ein größeres Gewicht bekommen. Rechnerisch war das Jahr 2021 in dieser Hinsicht allerdings eine Ausnahme, weil sich die Weltwirtschaft im Vergleich zum ersten Pandemie-Jahr wieder stark erholt hat. Im Vergleich mit der stark gewachsenen Weltwirtschaft haben die Militärausgaben nicht ganz mitgehalten: Ihr Anteil sank von 2,3 Prozent im Jahr 2020 auf 2,2 Prozent im Jahr 2021.

USA geben mit Abstand am meisten aus

Die fünf Nationen mit dem größten Militärbudget sind die USA, China, Indien, Russland und Großbritannien. Auf sie entfallen etwa 62 Prozent der globalen Militärausgaben. Mit einem Budget von 767 Milliarden US-Dollar tragen alleine die USA 36 Prozent der weltweiten Rüstungskosten.

Obwohl die USA mit großem Abstand am meisten in die Streitkräfte investieren, reservieren Russland und Saudi-Arabien einen höheren Anteil des Bruttoinlandsprodukts für militärische Zwecke. Mit 1,4 Prozent gibt Deutschland einen vergleichsweise kleinen Teil des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr aus. China liegt seit einigen Jahren konstant um 1,75 Prozent. Da das Land allerdings zuletzt ein rasantes Wirtschaftswachstum verzeichnet hat, ist das Budget der Armee dennoch stark gestiegen und umfasst nun 13 Prozent der weltweiten Ausgaben.

Hohe Priorität im Nahen Osten

Die höchsten Quoten finden sich im Nahen Osten. Fünf der zehn Länder mit dem größten Anteil der Militärausgaben an der Wirtschaftsleistung befinden sich in dieser Region: Oman (7,3 Prozent), Kuweit (6,7 Prozent), Saudi-Arabien (6,6 Prozent), Israel (5,2 Prozent), Jordanien (5,0 Prozent) und Katar (4,8 Prozent).

In Kriegszeiten lagen die Anteile sogar schon deutlich höher: Beispielsweise gab Kuweit 1991 während des zweiten Golfkriegs 117 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aus. Die Ukraine gab im Jahr 2021, also vor Beginng des russischen Angriffskriegs, 3,2 Prozent der Wirtschaftsleistung aus, Russland in Relation zum Bruttoinlandsprodukt 4,1 Prozent.

Kritik an der niedrigen deutschen Quote

Die USA haben ihre Militärausgaben in der Amtszeit von Präsident Barack Obama von 2009 bis 2017 von fast 5 auf etwa 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts reduziert. Sein Nachfolger Donald Trump erhöhte den Etat wieder auf rund 3,7 Prozent. Gleichzeitig kritisierte Trump insbesondere Deutschland scharf dafür, das Rüstungsbudget seinerseits nicht deutlicher zu erhöhen. In der Amtszeit von Angela Merkel stieg der Verteidigungshaushalt von 1,17 im Jahr 2018 auf 1,4 Prozent im Jahr 2020.

Nato-Länder haben sich ein Ziel gesetzt

Das ist aber weiterhin ein gutes Stück entfernt von den 2 Prozent, die die Nato-Staaten bei ihrem Gipfeltreffen in Wales 2014 vereinbart haben. Die Allianz reagierte damit auch auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland. Als Zielmarke wurde das Jahr 2024 anvisiert. Eine rechtlich verbindliche Festlegung ist das aber nicht, sondern eine politische Absichtserklärung.

Eine wirkliche Motivation, das Ziel zu erreichen, war in Deutschland bislang nicht erkennbar. Auch der Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung enthält kein Bekenntnis zu der Zwei-Prozent-Marke.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Ziele der Bundesregierung allerdings schlagartig verändert. Im Bundeshaushalt 2022 soll nun ein Sondervermögen im Volumen von 100 Milliarden Euro gebildet werden, aus dem dann auch in den Folgejahren Mehrausgaben bestritten werden sollen. Der Anteil der Militärausgaben am Bruttoinlandsprodukt soll unter Einbeziehung des Sondervermögens auf zwei Prozent oder mehr ansteigen. Für das Jahr 2021 wären die zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts 71,2 Milliarden Euro gewesen.

Als Folge des Ukrainekrieges wird in der Bundesregierung davon ausgegangen, dass sich die für 2022 angestrebte Neuverschuldung von höchstens 100 Milliarden Euro auf mehr als 200 Milliarden Euro verdoppelt.

Von Johannes Christ/RND