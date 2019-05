Kiel

Die Bedeutung der kulturellen Bildung und namentlich der Musik könne man nicht hoch genug wertschätzen. "Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz kommt es zentral auf die Fähigkeiten an, die den Menschen eigentlich ausmachen", sagte Prien. Das Fach Musik sei als Unterrichtsfach des besonderen Bedarfs eingestuft worden.

Zusätzlich zum Lehramtsstudium mit zwei Unterrichtsfächern werde an der Musikhochschule in Lübeck ein Ein-Fach-Studium für das Lehramt an Gymnasien angeboten, hieß es weiter. Die Zahl der Musik-Referendare sei zum August verdoppelt worden. Zudem seien auch für Musik Seiten- und Quereinstiege möglich. Musiker können mit befristeten Verträgen beschäftigt werden. Das kann Schulen in der Vertretung bei Krankheitsfällen helfen. Per Weiterbildung können Grundschullehrer sich so qualifizieren, dass sie Musik als zusätzliches Fach unterrichten dürfen.

Von dpa