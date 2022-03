Ministerpräsidentin Frederiksen: Dänemark bereit für Entsendung von 800 Soldaten ins Baltikum

Kopenhagen

Die dänische Regierung bietet an, Hunderte Soldaten ins Baltikum zu schicken. Beantrage die Nato dies offiziell, sei man bereit, ein Kampfbataillon mit rund 800 Soldaten in die baltischen Nato- und EU-Länder Estland, Lettland und Litauen zu entsenden, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag in Kopenhagen. Dänemark sei in den Staaten bereits deutlich präsent, stehe aber bereit, noch mehr zu tun.

Neben dem offiziellen Nato-Antrag ist für die Entsendung des Kampfbataillons auch die Zustimmung des Parlaments in Kopenhagen notwendig. Das Bataillon befindet sich derzeit im dänischen Slagelse.

Frederiksen wollte dem Baltikum am Mittwoch und Donnerstag gemeinsam mit weiteren dänischen Parteivorsitzenden einen Besuch abstatten. Ihr Land ist in den baltischen Nato-Ländern bereits unter anderem mit mehr als 200 Soldaten sowie F-16-Kampfjets vertreten.

RND/dpa