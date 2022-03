Ab Montag wird es in den Schulen in Nordrhein-Westfalen (NRW) keine Maskenpflicht mehr geben. Während sich die Landesregierung über geeignete Maßnahmen uneinig zeigt, fordert der Chef der Krankenhausgesellschaft NRW, Matthias Blum, die Bürger auf, selbst zu handeln.

Trotz Omikron: Ab Montag entfällt Maskenpflicht in Schulen in NRW

Coronavirus Trotz Omikron: Ab Montag entfällt Maskenpflicht in Schulen in NRW