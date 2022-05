Berlin

Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Thomas Krüger, hat sich angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl besorgt geäußert. „Wenngleich wir beobachten, dass das Informationsinteresse vor den Wahlen – etwa beim Wahl-O-Mat – nach wie vor groß ist, so macht mir die sinkende Wahlbeteiligung großen Kummer“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). So sei die Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen mit 55,5 Prozent „historisch niedrig“ gewesen.

Viele Nichtwähler bleiben ein Leben lang Nichtwähler

Krüger betonte: „Die aktive Teilnahme an den Wahlen ist wichtig, und politische Bildung muss hier hoch alarmiert sein. Gerade der jahrelange Trend, dass die jüngeren Wählerinnen und Wähler häufiger nicht zur Wahl gehen, lässt nichts Gutes erwarten. Denn wer als jüngerer Mensch nicht wählen geht, der tut das später dann oft auch nicht.“

Hier setzten Angebote der Bundeszentrale für politische Bildung wie der Wahl-O-Mat an. Ziel sei, den Wählerinnen und Wählern „das vornehmste Beteiligungsrecht, das Wahlrecht, so schmackhaft wie möglich zu machen“. „Wir müssen die ganze Palette politischer Bildung ausrollen und unsere Inhalte so gestalten und platzieren, dass sie die Menschen erreichen“, sagte er.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Markus Decker/RND