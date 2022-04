Zuletzt hatte es mehrere Anschläge in der moldauischen Konfliktregion Transnistrien gegeben – Täter unbekannt. Moskau und Kiew machen sich gegenseitig Vorwürfe. Die Sorge wächst, dass Russland auch von Transnistrien aus in den Krieg in der Ukraine eingreifen will. Ukraines Präsident Selenskyj aber gibt sich unbeeindruckt.