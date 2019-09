Schönefeld

Jeder Autobesitzer, der schon einmal einen Unfall hatte, fürchtet den Begriff "wirtschaftlicher Totalschaden". Einen solchen hat nun ein Jet der Bundeswehr-Flugbereitschaft erlitten. Die Bundeswehr wird die Maschine vom Typ Bombardier "Global5000" ausmustern müssen, berichtet der Spiegel. Das Verteidigungsministerium reagierte auf eine RND-Anfrage bislang nicht.

Der Jet war am 16. April nach einer Wartung durch den Hersteller Bombardier zu einem Probeflug in Berlin-Schönefeld abgehoben. Kurz nach dem Start verloren die Piloten die Kontrolle, da ein wichtiges Teil der Steuerung falsch installiert war, wie Bombardier später eingeräumt hatte.

Die Auswirkungen waren gravierend, schreibt der Spiegel. Die Klappen auf den Tragflächen hätten wegen des Fehlers seitenverkehrt reagiert, dadurch verloren die Piloten die Kontrolle. Zeitweise waren sie derartig steile Kurven geflogen, dass die Maschine mit Fliehkräften von über 5 G belastet wurde und ein Strömungsabriss drohte.

Bei der folgenden Notlandung verfehlte die "Global 5000" zuerst die Landebahn, beide Tragflächen berührten den Boden. Anschließend schlitterte das Flugzeug über den Rasen, rammte ein Hinweisschild und kam dann zum Stehen.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins teilte der Hersteller dem Generalinspekteur der Bundeswehr mit, dass an dem Jet ein Totalschaden vorliegt. Die Reparaturkosten sollen wegen Schäden an den Tragflächen und am Fahrwerk deutlich höher eingeschätzt worden sein als der Marktwert des Fliegers.

