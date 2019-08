Scharfe Kritik der SPD in Schleswig-Holstein an einer Pressemitteilung des Justizministeriums. Fraktionschef Ralf Stegner wertet Aussagen im Nachgang von Durchsuchungen bei einem Polizeigewerkschafter als Drohung und sagt, dass die Landesregierung das Vertrauen in den Rechtsstaat gefährdet.