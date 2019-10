Dortmund/Berlin

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat nach seinem Sturz in Dortmund das Krankenhaus verlassen. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, er werde noch einige Tage der Genesung benötigen, teilte das Ministerium jetzt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der CDU-Politiker habe sich noch einmal ausdrücklich bei den Ärzten und Sanitätern vor Ort für die "hervorragende Versorgung" bedankt und danke ebenso für die vielen Genesungswünsche. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, fliegt Altmaier nicht wie geplant am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel nach Indien.

Von Herzen Danke fü die vielen guten Wünsche! Nach den Schreckminuteb nach meinem Sturz werde ich sehr gut im Klinikum Dortmund von fachkundigem Personal behandelt. Außer Prellungen und Platzwunden offenbar nichts Ernstes. Danke an alle! Peter Altmaier — Peter Altmaier (@peteraltmaier) October 29, 2019

Altmaier erlitt einen Nasenbeinbruch

Altmaier war am Dienstag beim Digitalgipfel in Dortmund beim Abgang von der Bühne gestürzt und verletzt in eine Klinik gebracht worden. Der 61-Jährige soll einen Nasenbeinbruch, eine Platzwunde, Prellungen und Schürfwunden davongetragen haben. Das hätte die Untersuchung im Krankenhaus ergeben, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfahren haben will. Der Minister selbst schrieb in seinem Tweet: "Außer Prellungen und Platzwunden offenbar nichts Ernstes."

RND/dpa