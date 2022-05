Kiew

Jogger drehen in aller Frühe ihre Runden auf dem Maidanplatz in Kiew. Die Frühlingssonne sticht ins Auge, viele tragen Sonnenbrillen unter ihren Stirnbändern. Die Jogger weichen Barrieren aus Metall und Beton und den Sandsäcken vor dem Eingang zur Metro aus, als gehöre der Slalom zu ihrem Trainingsparcours. Es ist einiges los für eine Stadt im Krieg. Junge Leute sitzen an einer Bushaltestelle und gähnen, als hätten sie gerade einen Club verlassen. Dabei herrscht Ausgangssperre in Kiew nach 23 Uhr. Ein Nachtleben existiert nicht mehr.

Plötzlich schrillen Sirenen über den Platz. Doch niemand erhebt sich von der Bushaltestelle, niemand hastet zum Eingang der Metro. Die Jogger halten ihre Geschwindigkeit, als würde der Alarm sie nicht stören. Nur ein paar Tauben fliegen vom Lärm irritiert davon. Dann ist der Spuk vorbei und der Maidan wieder ein ruhiger Ort, der am frühen Morgen in der Sonne glänzt.

Der Maidan in Kiew knapp drei Monate nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Quelle: Cedric Rehman

Viele Kiewer sind beim Luftalarm entspannt

Die Kiewer scheinen nach zweieinhalb Monaten Krieg ihren Weg gefunden zu haben, mit den russischen Raketen umzugehen. Manche sagen, er bestehe darin, sich nicht mehr im Alltag von Alarmsignalen stören zu lassen und blind auf die Luftabwehr zu vertrauen. Die Behörden veröffentlichen daher in den sozialen Medien immer drastischere Mahnungen, den Sirenenton ernst zu nehmen und einen Schutzraum aufzusuchen.

Bars, Cafés und Straßen leeren sich aber nicht, wenn das Warnsignal erklingt. Ein Grund könnte sein, dass sich die Zahl der Alarme nach dem russischen Abzug aus den Vororten von Kiew Ende März drastisch verringert hat. Ertönten die Sirenen Anfang März noch etwa alle 30 Minuten, schweigen sie nun manchmal den ganzen Tag. Die Russen hätten anderes zu tun, als Kiew zu terrorisieren, heißt es allenthalben.

Wenn ich gerade im Bus sitze und nur Sirenen höre, stehe ich nicht auf und renne irgendwohin. Eine Kiewerin über ihren Umgang mit dem Luftalarm

Sobald der Sirenenton erklingt, gelte es, genau hinzuhören, meint eine Kiewerin bei einem Gespräch in einem Café. „Hörst du einen Knall, dann hat unsere Luftabwehr die Rakete in der Luft erwischt und alles ist in Ordnung. Ist dagegen ein leises Zischen in der Luft, befindet sich die Rakete im Anflug, dann gehst du am besten ins Badezimmer oder in einen Gang, wo es keine Fenster gibt“, erklärt sie.

Die letzte Rakete traf Kiew während Guterres-Besuch

Sei außer dem Geheule der Sirenen gar nichts zu hören, führe die Flugbahn das Geschoss weg von der Stadt. Die Gefahr sei gleich null, fügt sie hinzu. Das sei in den letzten Wochen der Normalfall gewesen. „Wenn ich gerade im Bus sitze und nur Sirenen höre, stehe ich nicht auf und renne irgendwohin“, sagt sie. Eine russische Rakete traf Ende April während des Besuches des UN-Generalsekretärs António Guterres zum letzten Mal ein Ziel in der Hauptstadt. Für die Kiewer scheint das schon eine halbe Ewigkeit her zu sein.

Einige Kilometer vom Maidan entfernt im Bezirk Obolon im Norden von Kiew schläft die 13-jährige Nastia Ratuschny noch am späten Vormittag auf der Pritsche in einem Luftschutzbunker. Ihr Vater Valentin huscht um das provisorische Bett herum. Er wolle keine Fragen beantworten, um seine Tochter nicht zu stören, meint er. Die Freiwillige Nadiya Govorun vermutet, dass der Vater nicht über seine Ängste reden möchte. Sie nennt die Familie Ratuschny „Langzeitbewohner“.

„Sie kommen jede Nacht, obwohl es viel ruhiger geworden ist. Der Vater behauptet, sie seien hier bloß wegen der Tochter, die zu Hause nicht schlafen könne“, sagt Govorun. Manchen sitze die Panik der Bombennächte noch so in den Knochen, dass sie sich in regelrechte Höhlenbewohner verwandelt hätten, meint Govorun.

Lesen im Luftschutzbunker

Govorun unterrichtet an einer Hochschule Englisch. Sie gibt Onlinekurse und verbringt jede freie Minute in dem Luftschutzbunker. Freiwillige wie sie knüpfen dort aus Fäden und Plastikstreifen Tarnnetze für die Armee und sammeln Spenden für Zivilisten und Zivilistinnen in den Städten nahe der Front. Govorun betreut seit dem Beginn des Krieges am 24. Februar den Luftschutzbunker unter einer Bücherei in dem Wohnbezirk.

Ukraine meldet verstärkte russische Angriffe im Donbass

Bis zu 100 Menschen hätten zwischen Regalen voller eingestaubter Literatur sowie in den Gängen auf Matratzen Platz gefunden. „Man glaubt es nicht, wie viele Menschen, die noch nie ein Buch in der Hand hatten, hier angefangen haben zu lesen“, erzählt sie.

Mitte März eröffneten zunächst wieder die Friseursalons in der Stadt. Es folgten die übrigen Geschäfte und Cafés, Restaurants und Bars. Die Supermärkte bieten Einkaufenden das Bild eines vom Krieg kaum beschränkten Sortiments. Frische Ware liegt in Regalen und das in der Ukraine produzierte Sonnenblumenöl ist anders als in Deutschland kein Mangelprodukt. Lieferketten in die EU und in viele Landesteile sind nach dem Abklingen der Kampfhandlungen wieder hergestellt worden. Die Preise sind allerdings für viele Produkte gestiegen.

Ein Rechtsanwalt vermisst seine Familie

Der Rechtsanwalt Dmytro Nazarets erzählt seine Geschichte in seinem Büro. Er sei dankbar für das Gespräch, denn die Arbeit lenke ihn gerade nicht genügend von seinen Sorgen ab. „Die Gerichte in Kiew haben noch geschlossen. Außerdem bin ich auf Wirtschaftsrecht spezialisiert. Da läuft derzeit nicht viel“, meint Nazarets.

Der Rechtsanwalt Dmytro Nazarets sitzt auf einer Parkbank in Kiew. Quelle: Cedric Rehman

Seine Frau und seine Tochter sind zu einem Bekannten in den Schweizer Kanton Bern geflohen. Nazarets kehrte nach der Flucht in den Westen der Ukraine in den ersten Kriegstagen nach Kiew zurück. „Ich bin zurückgekommen, um mich bei der Armee zu melden. Es hat sich falsch angefühlt, einfach die Stadt zu verlassen“, meint er. Seine Kurzsichtigkeit aber habe eine Einberufung bisher verhindert.

So dankbar er sei, dass die Schweiz seine Familie aufnehme, so schwer falle es in der Ukraine verbliebenen Vätern wie ihm, sich auf eine Trennung für unbestimmte Zeit einzustellen. „Manche glauben ja, ein Kind gehört zur Mutter, und Väter kommen schon irgendwie zurecht. Aber ich bin nicht so ein Vater, der in der Erziehung alles den Müttern überlasst“, sagt er.

Ich gebe meiner Tochter nun über einen Messengerdienst Nachhilfe in Mathe. Sie hatte bei einem Test eine tolle Note. Das sind gerade die Höhepunkte in meinem Leben. Dmytro Nazarets, Rechtsanwalt

Nazarets versucht, die Zeit ohne seine Familie totzuschlagen, wie andere vielleicht einen Aufenthalt im Gefängnis. „Ich gebe meiner Tochter nun über einen Messengerdienst Nachhilfe in Mathe. Sie hatte bei einem Test eine tolle Note. Das sind gerade die Höhepunkte in meinem Leben“, sagt er.

In der Stadt fehlen die Kinder

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte am 10. März, dass die Hälfte der circa 2,8 Millionen Einwohnenden aus der Hauptstadt geflohen sei. Genau zwei Monate später sprach Klitschko davon, dass zwei Drittel der Einwohner und Einwohnerinnen wieder zurück in der Stadt seien. Auffallend im Straßenbild ist das Fehlen der Kinder.

Es sind in erster Linie Väter ohne ihre Familien und junge Erwachsene ohne Kinder, die Kiew am Laufen halten. Wie viel Anstrengung das kostet – zumal jeder auch um Angehörige in der Armee oder in den umkämpften Landesteilen bangt –, lässt sich nur erahnen.

Und dann ist da noch eine ganz besondere Angst der Frauen von Kiew, die Butscha nicht vergessen haben. Julya Sirous bestellt sich in einem Café in Podil einen Pancake, den sie dann nicht anrührt. Sie gehört zu den Organisatoren der Kyiv Pride, dem Kiewer Pendant zum Christopher Street Day.

Die LGBT-Aktivistin berichtet von der Unterstützung feministischer Gruppen für die Vergewaltigungsopfer aus dem Kiewer Vorort Butscha und anderen von den Russen bis Ende März besetzten Vororten von Kiew. „Die Arbeit ist so schwierig, dass die Psychologinnen selbst Hilfe brauchen“, erzählt Sirous.

Bangen um die Verwandten und Bekannten an der Front

Niemand spreche gerne darüber, aber vielen Frauen in Kiew sei klar, dass der Widerstand in den Vororten sie womöglich vor einem ähnlichen Schicksal bewahrt habe. „Das macht etwas mit einem und die Sache ist ja noch nicht ausgestanden“, sagt Sirous. Feministinnen oder LGBT-Aktivisten sammelten nun Spenden für die Armee.

Sirous arbeitet für ein internationales Unternehmen. Cafés und Restaurants zu besuchen und zu konsumieren, ist für sie ebenfalls ein Beitrag, die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen. „Ohne eine Wirtschaft, die läuft, gibt es auch keine Armee mehr“, sagt sie. Dann blinkt das Smartphone auf. Sirous liest die Nachricht und bleibt einen Moment still. „Mein Bruder hat in Mariupol gekämpft. Wir haben seit einer Woche nichts mehr von ihm gehört.“

Verteidiger ziehen sich zurück

Das Shoppingcenter Tts Epitsentr liegt auf halbem Weg zwischen dem Stadtzentrum und Butscha im Nordosten von Kiew. Die Kontrollposten der Armee hinter Sandsäcken gibt es noch. Die Soldaten kontrollieren aber niemanden mehr. Der Verkehr rollt. Oleksii Sanrikow wartet in seiner Uniform am Eingang der Mall. Er gehört der Kyiv Legion an, einem Freiwilligenverband, der Zivilisten für den Ernstfall eines russischen Angriffs ausgebildet hat.

Noch vor dem 24. Februar haben manche die Nase gerümpft über Zivilisten, die mit Holzattrappen den Umgang mit dem Gewehr übten. Inzwischen kämpfen viele Mitglieder der Kyiv Legion an den Fronten der Ukraine. Andere wie Sanrikow haben die Armee bei der Verteidigung von Kiew unterstützt, indem sie zum Beispiel öffentliche Gebäude geschützt haben.

Oleksii Sarinkow von dem Freiwilligenverband Kyiv Legion. Quelle: Cedric Rehman

Sanrikow hebt ein Stück Metall vor dem Eingang auf. „Sieht aus wie ein Schrapnell“, sagt er. Eine Rakete traf das Einkaufszentrum vor dem Abzug der Russen. Ukrainische Soldaten trafen unweit der Mall auf russische Truppen, die sie schließlich am Vormarsch hinderten.

Der Freiwillige erklärt, warum Armee, Territorialverteidigungen und Freiwilligenverbände in Kiew kaum mehr sichtbar seien und die Kontrollen eingestellt hätten. Es habe Klagen gegeben. „Die Menschen fühlen sich von uns gestört“, sagt er. Sein Verständnis für die Verdrängungsmechanismen vieler Kiewer ist gering. „Ich weiß nicht, woher die Menschen so viel Selbstvertrauen nehmen. Wir kämpfen immer noch gegen einen mächtigen Feind.“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Cedric Rehman/RND