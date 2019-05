Kiel

„Wir wollen in neun Ausschüssen bis Dienstag Resolutionen zu wichtigen politischen Fragen erarbeiten“, sagte Sprecher Tim Kniepkamp. Oberthema seien die Grund- und Menschenrechte. Konkret gehe es unter anderem um die Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie und die Rückkehr von Kämpfern aus Syrien nach Europa.

Außerdem wird eine Jury je acht deutsche Vertreter für die Internationalen Sitzungen in Valencia (Spanien) im Sommer und in Hamburg im Herbst bestimmen. Das Europäische Jugendparlament ist in 41 Ländern vertreten. Der Verein wird ehrenamtlich von Schülern und Studierenden getragen. Finanziell unterstützen ihn unter anderem die EU-Kommission und die Schwarzkopf Stiftung Junges Europa.

Viele, die sich im Europäischen Jugendparlament engagieren, sind laut Kniepkamp in Jugendorganisationen von Parteien organisiert. „Beim Europäischen Jugendparlament gibt es aber keine Blockbildung, sondern jeder entscheidet allein für sich - es gilt das bessere Argument.“ Die Arbeit im Jugendparlament könne auch Perspektiven bieten. So habe die EU-Kommissarin für Handel, die Schwedin Cecilia Malmström (51), früher im Europäischen Jugendparlament ihres Heimatlandes mitgewirkt.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Von dpa