Nato-Staaten gaben 2021 gut 1,2 Billionen US-Dollar für Verteidigung aus

Ein Bundeswehr-Soldat präsentiert eine Panzerfaust 3 EX bei der Panzerbrigade 21 Lipperland in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne im Kreis Lippe. Dieser Truppenteil der Bundeswehr stellt regelmäßig Kräfte zur Erfüllung der internationalen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung wie etwa im Rahmen der geplanten NATO-Präsenzerhöhung in Litauen 2022. Quelle: IMAGO/Panama Pictures