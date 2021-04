Kiel/Lübeck

Schleswig-Holsteins-Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist im Hinblick auf die von seinem nordrhein-westfälischen Amtskollegen Armin Laschet (CDU) vorgebrachten Forderungen, wie es in der Corona-Bekämpfung weitergehen soll, offen. Günther zeigte sich mit Blick Forderungen nach vorgezogenen Bund-Länder-Beratungen gesprächsbereit, verwies auf LN-Anfrage jedoch zugleich auf das bereits zwischen der Bundeskanzlerin und den Länder-Regierungschefs verabredete Regelwerk.

Günther: „Entscheidend, dass die Notbremse gezogen wird“

Entscheidend sei, dass die Notbremse auch gezogen werde, wenn die Inzidenz den kritischen 7-Tage Wert von 100 überschreite, so Daniel weiter. Schleswig-Holstein habe die Regeln bisher 1 zu 1 umgesetzt. Diesen Kurs werde die Landesregierung beibehalten.

Laschet hatte am Montag einen „Brücken-Lockdown“, mit dem die Zeit überbrückt werden solle, bis viele Menschen geimpft seien. Die Lage erfordere es, „dass wir nochmal in vielen Bereichen nachlegen“, sagte der CDU-Bundesvorsitzende nach einem Besuch des Impfzentrums der Städteregion Aachen. Er sei sich bei seiner Einschätzung der Lage mit vielen Ministerpräsidenten, Kanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) einig.

Laschet sprach sich zudem dafür aus, die für den 12. April geplante Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder auf die kommenden Tage vorzuziehen. Es seien nun mehr Tempo und klare Entscheidungen notwendig. Die Ministerpräsidentenkonferenz mit Merkel müsse noch in dieser Woche in Präsenz tagen, so Laschet.

Von anh