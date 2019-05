Washington

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im kommenden Jahr. Der 58-Jährige gab seine Bewerbung am Donnerstag in einem Video bekannt. Er reiht sich in eine lange Liste mit Aspiranten ein. US-Präsident Donald Trump reagiert via Twitter auf die Bewerbung.

„Es gibt viel Geld in dieser Welt. Es gibt viel Geld in diesem Land. Es ist nur in den falschen Händen“, sagt de Blasio am Anfang des Videos. Sein Resümee: „Ich bewerbe mich um die Präsidentschaft, weil es an der Zeit ist, arbeitende Menschen an die erste Stelle zu setzen.“

Zu einem seiner Auftritte kamen nur sechs Personen

Bei Besuchen in Bundesstaaten mit frühen Vorwahlterminen zog de Blasio bislang wenige Besucher an. In New Hampshire bestand das Publikum einer Diskussion über psychische Gesundheit aus sechs Personen. 76 Prozent der New Yorker sind der Meinung, dass er nicht antreten solle, wie eine Umfrage der Quinnipiac University zeigte.

Lesen Sie weiter: US-Wahl 2020: Diese Demokraten wollen Donald Trump entmachten

Bereits innerhalb der ersten Stunde nach de Blasios Ankündigung tauschten er und Präsident Trump Verbalattacken aus. Während der New Yorker Bürgermeister in der Sendung „Good Morning America“ Trump als „Trickbetrüger“ beschimpfte, dessen Spielregeln er genau kenne, twitterte der Präsident, de Blasio gelte als „schlechtester Bürgermeister der Vereinigten Staaten“. Wer hohe Steuern und Kriminalität möge, für den sei de Blasio zwar genau der Richtige. New York City „hasse“ ihn aber, so Trump.

Lesen Sie auch: Klimaschutz: New York will Glashochhäuser verbieten

Von RND/AP