Politik Kommentar - Nicht mehr überall hin mit der Kippa? Das ist das falsche Signal Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung rät Juden davon ab, sich überall in Deutschland mit der Kippa zu zeigen. Das ist ein verheerendes Signal, kommentiert Steven Geyer.

Ein Mann trägt Kippa in Frankfurt am Main. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung rät davon ab, dies überall in Deutschland zu tun. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa