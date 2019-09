Kiel

Nach dem Rauswurf der Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein aus der AfD wollen die Landespartei und der Bundesvorstand am Freitag bei einem Treffen in Berlin ihre Querelen beilegen. Der Parteiausschluss durch den Bundesvorstand sei bei einem Teil der Mitglieder im Norden auf erheblichen Unmut gestoßen, sagte Landesvize Joachim Schneider der Deutschen Presse-Agentur.

Zugleich kündigte er an, dass ein neuer Landesvorsitzender erst im Sommer beim nächsten turnusgemäßen Landesparteitag gewählt werde. Ein Sonderparteitag vorher sei nicht geplant, denn der verbliebene achtköpfige Vorstand sei nicht zerfallen, sondern arbeite gut zusammen. Als Kandidat für den Landesvorsitz steht der Bundestagsabgeordnete Bruno Hollnagel bereit. "Wenn die Partei mich braucht, mache ich das. Aber ich dränge mich nicht auf", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er sei als Abgeordneter ausgelastet.

Spannungen wegen Sayn-Wittgenstein-Rauswurf

Schneider begründete die Spannungen mit dem Bundesvorstand damit, dass trotz bereits laufendem Parteiausschlussverfahren Sayn-Wittgenstein Anfang Juni als Landesvorsitzende mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt wurde. Dies habe der Bundesvorstand nicht berücksichtigt. "Unsere Mitglieder sind Leib und Seele unserer Partei, und die sollte man auch mal streicheln", sagte Schneider.

Die Parteispitze hatte der 64-Jährigen unter anderem wegen einer Fördermitgliedschaft in einem rechtsextremen Verein parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Am 28. August folgte das AfD-Bundesschiedsgericht dem Antrag des Bundesvorstandes auf Parteiausschluss.

Angriff auf Gauland

Als "Spitze der Missachtung" bezeichnete Landesvize Roland Kaden aus dem Kreis Dithmarschen Interview-Äußerungen des AfD-Bundesvorsitzenden Alexander Gauland. Dieser habe in der " Frankfurter Allgemeinen Zeitung" diejenigen, die Sayn-Wittgenstein gewählt hatten, als Spinner, die aus der Rolle gesprungen seien, bezeichnet. Und Gauland habe angedeutet, dass auch sie aus der Partei entfernt werden müssten. Kaden hielt in einer persönlichen Erklärung dem Bundesvorstand "Probleme" vor, "demokratische Entscheidungen anzuerkennen". Der Dithmarscher lehnte eine Teilnahme an dem Gespräch mit dem Bundesvorstand ab.

Der AfD-Kreiverband Dithmarschen forderte den gesamten Landesvorstand auf, wegen Gaulands "Entgleisungen" auf das Gespräch mit dem Bundesvorstand zu verzichten – zumal dieser statt ursprünglich vier nur noch drei Landesvorstandsmitglieder in Berlin empfangen wolle. Im Gegensatz zu Kaden zeigte Schneider für die mit Platzgründen in der Geschäftsstelle begründete Reduzierung gewisses Verständnis. Wichtig sei, dass zwischen Landes- und Bundesvorstand wieder eine vernünftige Arbeitsebene gefunden werde und man sich kennenlerne. Das Gespräch sei schon vor der Causa Sayn-Wittgenstein geplant gewesen.

Satzungsänderung im Sommer geplant

Der Parteitag im Sommer soll laut Schneider Änderungen der Landessatzung beschließen. Künftig sollen in der Nord-AfD auch Ortsverbände und Regionalverbände als Zusammenschluss mehrerer Ortschaften gegründet werden können mit eigener Personal- und Finanzhoheit. "Damit können wir mehr Mitglieder und auch Kandidaten für die nächsten Kommunalwahlen 2023 gewinnen", sagte Schneider. Bisher seien die untersten Gliederungen die Kreisverbände.

Von dpa