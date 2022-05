Peking

In Shanghai soll ein seit sieben Wochen andauernder Corona-Lockdown nach Ankündigung der Stadtverwaltung in den kommenden Tagen gelockert werden. Ziel der Maßnahmen sei es, das Virus in der Gesellschaft zu eliminieren, so dass neue Fälle nur noch bei bereits isolierten Bürgern aufträten, sagte Vizebürgermeister Wu Qing am Freitag in einer Pressekonferenz. Dann sei eine geordnete Öffnung der Stadt möglich.

Genaues Datum unklar

Ein genaues Datum für die Lockerungen, das über die Monatsmitte hinausgeht, wurde nicht genannt. Wu sagte auch nicht, wie die Wiedereröffnung erfolgen soll, sondern nur, dass die Stadt beabsichtige, die industrielle Produktion, das Bildungswesen und die medizinischen Dienste schrittweise wiederherzustellen. Der Lockdown wurde in den vergangenen Wochen immer wieder verlängert, ausgeweitet oder auch gelockert - zum Ärger der Einwohner der größten Stadt Chinas. Er ist Teil der Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, die die Wirtschaft immer stärker belastet.

Corona-Sperrzonen in China: Peking testet, Shanghai öffnet

Die Behörden in Shanghai haben wiederholt Lockerungen angekündigt, nur um dann die Beschränkungen beizubehalten, obwohl die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht. Shanghai meldete am Freitag 2096 neue Corona-Fälle, von denen alle bis auf 227 bei Menschen auftraten, die keine Symptome zeigten. Peking registrierte 50 Fälle.

RND/AP

