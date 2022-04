Oklahoma verbietet „drittes“ Geschlecht in Geburtsurkunden

Oklahoma

Der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, hat ein Gesetz zum Verbot einer dritten Geschlechtsbezeichnung neben weiblich und männlich auf Geburtsurkunden unterzeichnet. Nach Angaben von Experten ist das am Dienstag (Ortszeit) unterzeichnete Verbot das erste Gesetz dieser Art in den USA.

„Es steht den Menschen frei, über ihre Identität zu glauben, was sie wollen, aber die Wissenschaft hat festgestellt, dass Menschen bei ihrer Geburt entweder biologisch männlich oder weiblich sind“, sagte die Republikanerin Sheila Dills, die das Gesetz im Parlament des US-Staates vorangebracht hatte. „Wir wollen Klarheit und Wahrheit in staatlichen Dokumenten.“ Dort gehe es um medizinische Fakten.

Das Gesetz ist die Reaktion auf eine vom Gesundheitsministerium von Oklahoma gebilligte Einigung in einem Zivilrechtsstreit, die eine dritte Kategorie neben männlich und weiblich zulässt. Stitt verbot per Erlass jede Änderung an Geschlechtseintragungen auf Geburtsurkunden. Bürgerrechtler klagten dagegen. Der Streit ist noch nicht entschieden.

RND/AP