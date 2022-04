London

Ein britischer Militärexperte hat Russland vorgeworfen, aus Kalkül die Verantwortung für den Raketenangriff auf einen Bahnhof voller Flüchtender in der Ostukraine von sich zu weisen. Es gehöre zum Standard des Kremls, nach Angriffen auf zivile Ziele „Verwirrung zu stiften“, sagte Justin Bronk vom Royal United Services Institute zu der Explosion auf dem Bahnhof von Kramotorsk im Oblast Donezk, bei der Dutzende Menschen getötet wurden.

Eisenbahnlinien in der Ostukraine seien für Russland militärische Ziele, deren Zerstörung es den ukrainischen Streitkräften erschweren würde, ihre Truppen in der Region zu verstärken, erklärte Bronk. Die Ukraine habe wenig Grund, ihre eigenen Leute in einem Zermürbungskrieg zu töten, fügte er hinzu. Bronk sagte der Nachrichtenagentur AP weiter, der Angriff in Kramatorsk entspreche der russischen Kriegführung, zu der die Terrorisierung der Zivilbevölkerung gehöre. Die russischen Truppen konsolidierten so ihre Eroberungen und stabilisierten ihre militärische Position.

Das russische Verteidigungsministerium hat die Verantwortung für den tödlichen Raketenangriff zurückgewiesen und erklärt, der im Bahnhof eingeschlagene Raketentyp werde von den russischen Truppen nicht mehr verwendet.

RND/AP