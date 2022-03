Oxfam: Millionen weitere Menschen in Ostafrika von Hunger bedroht

Berlin, Nairobi

In Ostafrika droht laut Oxfam eine weitere Verschärfung der Hungerkrise. Bereits jetzt kämpften in der Region 21 Millionen Menschen mit schwerem Hunger, erklärte die Entwicklungsorganisationen. Wenn die Regenfälle im März ausblieben, seien bis zu 28 Millionen Menschen bedroht. Für zusätzlichen Druck sorgten auch die gestiegenen Lebensmittelpreise infolge des Krieges gegen die Ukraine. Um die Krise abzumildern, forderte Oxfam mehr humanitäre Hilfe für die Länder.

Viele Menschen in Ostafrika leiden unter den Folgen einer anhaltenden Dürre. Laut UN gab es in Äthiopien, Kenia und Somalia zuletzt wegen ausbleibenden Regens Ernteausfälle. Auch Vieh sei vielerorts verendet. „Ostafrika steht vor einer zutiefst alarmierenden Hungerkrise“, sagte die Vorstandsvorsitzende von Oxfam International, Gabriela Bucher. Gebiete in Äthiopien, Kenia, Somalia, Südsudan und darüber hinaus erlebten eine Katastrophe. „Selbst wenn die Regenfälle noch in diesem Monat einsetzen, wird sich die Situation nicht komplett entspannen.“

Auch der Krieg in der Ukraine verschärft laut Oxfam die Hungerkrise. Die Länder der Region importierten bis zu 90 Prozent ihres Weizens aus der Ukraine und aus Russland. Für Probleme sorgten nun die gestiegenen Lebensmittelpreise. In Somalia seien die Preise für Grundnahrungsmittel in der vergangenen Woche doppelt so hoch gewesen wie im Vorjahr. „Die steigenden Lebensmittelpreise sind ein harter Schlag für Millionen von Menschen, die bereits unter mehreren Krisen leiden“, sagte Bucher.

Oxfam rief die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf. Trotz eines „alarmierenden Bedarfs“ sei die humanitäre Hilfe „völlig unterfinanziert“.

RND/epd