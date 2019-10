Ankara

Es war eine Mission ohne große Erfolgsaussichten, zu der US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo am Donnerstagmittag nach Ankara kamen. Zunächst hatte Erdogan es strikt abgelehnt, überhaupt mit Pence und Pompeo zu sprechen. Die beiden Besucher würden von ihren Amtskollegen empfangen, also dem türkischen Vizepräsidenten und dem Außenminister, sagte Erdogan dem Sender Sky News. Er selbst werde nur mit Präsident Trump sprechen. Dann ruderte er zurück. Später bestätigte Erdogans Kommunikationsdirektor, der türkische Staatschef werde doch mit Pence und Pompeo reden.

Die beiden wollten erreichen, dass der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine am 9. Oktober gestartete Militäroperation in Nordsyrien beendet. Pence traf kurz nach seiner Ankunft zu einem bilateralen Gespräch mit Erdogan zusammen, das später in größerer Runde fortgesetzt werden sollte. Über den Verlauf und die Ergebnisse der Treffen wurde zunächst in Ankara nichts bekannt. Aber schon vor den Gesprächen hatte die Türkei signalisiert, dass sie die Offensive fortsetzen will.

Die türkische Offensive richtet sich gegen die syrischen Kurdenmiliz YPG. Die Türkei sieht in ihr einen Ableger der verbotenen Terrororganisation PKK, will sie aus der Grenzregion vertreiben und dort eine rund 400 Kilometer lange und 35 Kilometer breite „Sicherheitszone“ einrichten. Die YPG war bisher der wichtigste Verbündete der von den USA angeführten Koalition zur Bekämpfung des so genannten „Islamischen Staats“ (IS) in Syrien. Es gibt deshalb die Befürchtung, dass die türkischen Offensive gegen die YPG zu einem Wiedererstarken der IS-Terrormiliz in Syrien führen könnte. Ein Kommandeur der Kurdenmilizen erklärte am Mittwochabend einem kurdischen Fernsehsender, man habe angesichts des türkischen Angriffs „alle Aktivitäten gegen den IS eingefroren.“ Der IS habe noch etwas 12.000 Mitglieder in der Region und sei dabei, sich vielerorts neu zu organisieren, warnte der Kommandeur.

Mehr zum Thema Bericht: Erdogan schmiss Trumps Syrien-Brief in den Müll

Die USA drängen auf Waffenstillstand

Die amerikanische Delegation wollte sich in Ankara um einen Waffenstillstand bemühen. „Unser Ziel Nummer eins ist, eine Waffenruhe zu erreichen und die Situation unter Kontrolle zu bringen“, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Doch die türkische Seite schien nicht bereit, darauf einzugehen – trotz einer Drohung Trumps, er werde die türkische Wirtschaft mit Sanktionen „zerstören“. Man sei „meilenweit voneinander entfernt“, hieß es in Regierungskreisen in Ankara. Türkische Medien zitierten Erdogan mit der Aussage, er werde „niemals“ einen Waffenstillstand in der Region erklären. Am Mittwoch hatte der Staatschef die Kurdenmilizen der YPG aufgefordert, ihre Waffen abzugeben und sich aus Nordsyrien zurückzuziehen. Nur dann werde er die türkische Offensive beenden, so Erdogan. Ein Angebot Trumps, die USA könnten als Vermittler in Verhandlungen zwischen der YPG und der Türkei fungieren, wies Erdogan zurück. Die Türkei werde sich nicht „mit Terroristen an einen Tisch setzen“, sagte er.

Anklage gegen türkische Bank belastet Beziehungen

Nicht nur die türkische Offensive in Syrien belastet die Beziehungen zu Washington. Die Anklage der US-Justiz gegen die staatliche türkische Halkbank sorgt jetzt für zusätzliche Spannungen. Das Geldinstitut soll die Iran-Sanktionen unterlaufen und in den Jahren 2012 bis 2016 umgerechnet rund 18 Milliarden Euro an iranischen Geldern verschoben haben. Die Iran-Geschäfte der Bank seien von ranghohen türkischen Regierungsvertretern unterstützt worden, die dafür Millionen in Bestechungsgeldern kassiert hätten, erklärte der New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman. Erdogan kritisierte die Anklage als „rechtswidrigen, hässlichen Schritt“.

Ob die Offensive in Syrien ihre militärischen Ziele erreicht, ist ungewiss. Die türkischen Truppen haben es nicht nur mit den Kurdenmilizen zu tun, die Widerstand leisten. Inzwischen droht den Türken auch die direkte Konfrontation mit der syrischen Armee, die in die Grenzregion vorrückt. Die Regierungstruppen kontrollieren dort bereits die Städte Manbidsch und Kobane, die die Türkei zu erobern hoffte. Konflikte drohen den türkischen Soldaten auch mit russischen Truppen, die nach dem Rückzug der Amerikaner in Teilen der Region patrouillieren. Russland ist, wie der Iran, eine Schutzmacht des syrischen Assad-Regimes. Mit dem von US-Präsident Donald Trump vergangene Woche überraschend angeordneten Rückzug der amerikanischen Soldaten aus Nordsyrien wächst der Einfluss Russlands und des Iran in der Region. Am kommenden Donnerstag will Erdogan in der Schwarzmeerstadt Sotschi den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen, um über die Entwicklung in Syrien zu sprechen. Russland beobachtet die türkische Militäroffensive mit Sorge. Die Lage sei „angespannt“, die humanitären Folgen der Operation seien „besorgniserregend“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag.

Mehr zum Thema Kurdische Milizen in Syrien setzen Kampf gegen Terrormiliz IS aus

300.000 Flüchtlinge durch türkische Militäroperation

„Operation Friedensquelle“ nennt sich das türkische Unternehmen, das den „Terrorkorridor“ der Kurdenmilizen YPG zerschlagen und zwei Millionen Flüchtlingen die Rückkehr nach Syrien ermöglichen soll. Aber zunächst einmal sind nun weitere 300.000 Menschen durch die türkische Invasion zu Flüchtlingen geworden.

Während die Kritik im Ausland wächst, hat Erdogan an der Heimatfront bereits gewonnen. Die zu 95 Prozent regierungstreuen Medien begleiten den Syrien-Feldzug mit Säbelrasseln und staatstragenden Hurra-Kommentaren. Bis auf die pro-kurdische HDP unterstützen alle Oppositionsparteien die Offensive. Natürlich gibt es auch Gegner des Syrien-Einmarsches, aber sie sind eingeschüchtert und schweigen meist. Mit Festnahmen und Ermittlungsverfahren geht die Regierung gegen Bürger vor, die sich in den sozialen Medien kritisch zu der Offensive äußern. Fast 200 Kritiker wurden bereits festgenommen, gegen 24 Untersuchungshaft verhängt.

Streit um Syrien-Kurs: Trump rastet gegenüber US-Demokraten aus

Von Gerd Höhler/RND