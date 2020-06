Das schrieb Hans-Joachim Grote an die Abgeordneten

In der Mail von Hans-Joachim Grote an die Ausschuss-Mitglieder heißt es unter anderem: „Eine zweite klarstellungsbedürftige Aussage ist auf Seite 13 des Protokolls enthalten. Dort heißt es: ,Abgeordneter Harms fragt, wie Minister Grote sich im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten am 28. April 2020 gerechtfertigt habe. Ministerpräsident Günther verweist darauf, er habe ein persönlich vertrauliches Gespräch mit Minister Grote geführt. Grote habe den Inhalt des Berichtes jedoch nicht bestritten.’

Diese Aussage von Herrn Günther weise ich ausdrücklich zurück, denn gerade die Inhalte und Aussagen des zweiten Berichtes der Staatsanwaltschaft, zumindest das, was mir der Ministerpräsident daraus vorgetragen hat, werfen bei mir erhebliche Zweifel auf und um deren Aufklärung habe ich in dem Gespräch am 28.4. gebeten. Bis heute habe ich weder den ersten noch den zweiten Bericht der Staatsanwaltschaft überhaupt einsehen können. Ich kenne sie nicht! Herr Günther hat mir lediglich in zwei Gesprächen, am 14.4. und am 28.4. jeweils Teile daraus mündlich berichtet. Das erste Gespräch am 14.4. fand nur zwischen dem Ministerpräsidenten und mir statt, bei dem zweiten Gespräch am 28.4., das im Büro des CdS (Chef der Staatskanzlei) stattfand, waren zeitweise auch der CdS Dirk Schrödter und der Regierungssprecher Peter Höver anwesend. Die beiden erstellten bereits zeitgleich auf ihren PCs eine Presse-Erklärung für meinen Rücktritt, die ich nach dem Gespräch abgeben sollte.

Herr Günther erklärte mir, dass es durch den zweiten Bericht der Staatsanwaltschaft konkrete Auszüge aus dem Whatsapp-Verkehr zwischen Herrn Modrow und mir gäbe. Er zeigte mir daraufhin ein Foto von einem führenden Mitarbeiter der Polizei mit einem beleidigenden Textaufdruck und las mir verschiedene zugeordnete Textpassagen vor. Herr Günther fragte mich sinngemäß, wie ich so etwas akzeptieren könne. Ich habe ihm daraufhin das Foto in dem Original-Chat-Verlauf zwischen Herrn Modrow und mir auf meinem Handy gezeigt. Dort sind keinerlei Beleidigungen und Ergänzungen vorhanden!

Ich bat ihn darum, doch zu prüfen, ob die Unterlagen der Staatsanwaltschaft überhaupt authentisch seien und wie es zu der Zuordnung, auch der Texte käme, da ich den Verdacht hätte, dass es eine nachträgliche Veränderung gegeben haben müsse. Es gab bei der Besprechung des zweiten Bestra-Berichtes am 28. April zwischen Herrn Günther und mir eine intensive Diskussion unter anderem über das Foto und aus dem Zusammenhang herausgenommene Texte. Herr Günther hat mir auch dazu keine Unterlage zur Verfügung gestellt. Meiner ausdrücklichen Bitte auf Abgleich mit meinen Unterlagen ist nicht gefolgt worden.

Gerade vor diesem Hintergrund widerspreche ich mit Nachdruck der Aussage auf Seite 6 unten/Seite 7 oben des Protokolls, wonach Herr Günther im Ausschuss erklärt hat: ,In diesem Gespräch (am 28. April) habe sich bestätigt, dass die Nachrichten auch auf dem Handy von Herrn Grote gespeichert gewesen seien.’ Das Foto, das mir Herr Günther gezeigt hat, ist und war definitiv nicht auf meinem Handy gespeichert!“