Russlands Präsident Wladimir Putin hat westlichen Staaten im Falle einer Einmischung im Krieg in der Ukraine mit „blitzschnellen“ Gegenschlägen gedroht. Russland habe dafür alle nötigen Instrumente und sei bereit diese auch einzusetzen.

26.04.2022, Russland, Moskau: Der russische Präsident Wladimir Putin kommt zu seiner Rede bei der Preisverleihung für die Medaillengewinner der XXIV. Olympischen Winterspiele in Peking und die Mitglieder der russischen paralympischen Mannschaft im Kreml in Moskau. Putin drohte am Mittwoch den Unterstützern der Ukraine mit schnellen Gegenschlägen im Falle einer Einmischung. Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa