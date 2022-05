Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in einem Statement zum Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs an Früher ehemaliger Sowjet-Staaten und an die Führer der selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk gewandt. Es bestehe die gemeinsame Pflicht „das Wiederaufleben des Nationalsozialismus zu verhindern, der Menschen aus vielen Ländern so viel Leid gebracht hat“, sagt Putin.

Es sei eine heilige Pflicht, die ideologischen Erben derer, die besiegt wurden, daran zu hindern, sich „ihre Revanche“ zu verschaffen. „Heute kämpfen unsere Soldaten, wie ihre Vorfahren, Schulter an Schulter für die Befreiung ihres Heimatlandes vom Nazi-Schmutz“, heißt es in dem Statement.

Im Krieg gegen die Ukraine werde man siegreich sein: „Wie 1945 wird der Sieg unser sein.“ Den Bewohnerinnen und Bewohnern der Ukraine wünscht Putin in dem Statement eine „friedvolle und gerechte Zukunft“.

Am kommenden Montag, den 9. Mai, feiert Russland, den Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland und den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg. Wie jedes Jahr werden im Gedanken an 1945 Militärparaden im ganzen Land stattfinden. Beim landesweit größten Aufmarsch in Moskau sollen 11.000 Soldaten und 131 Militärfahrzeuge zu sehen sein. Außerdem sollen 77 Hubschrauber und Flugzeuge teilnehmen. Präsident Wladimir Putin wird eine Rede halten.

RND/sebs

