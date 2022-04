Brüssel

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gefordert. „Jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Angesichts des brutalen Vorgehens der russischen Armee und der erwarteten Großoffensive im Osten der Ukraine sei klar: „Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allem schwere Waffen.“

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell unterstützte diese Forderung. „Der Krieg wird in der Schlacht um den Donbass entschieden“, sagte er. Die EU werde versuchen zu liefern, „was die Ukraine braucht“, so Borrell. Er fürchte, dass die russische Armee „wie eine Walze“ über den Osten der Ukraine gehen werde.

Außenministerin Baerbock fordert weitere Unterstützung der Ukraine

Baerbock sagte nicht, wer Ausreden gebrauche und welche schweren Waffen aus Deutschland geliefert werden könnten. Zuvor hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärt, die Möglichkeiten der Bundeswehr für Waffenlieferungen seien erschöpft. Es sei kaum möglich, die Ukraine direkt aus Bundeswehr-Beständen mit Waffen zu versorgen, ohne die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands in Gefahr zu bringen. Deshalb müssten künftige Waffenlieferungen direkt über die Rüstungsindustrie erfolgen, so Lambrecht.

Dafür will die EU zusätzliches Geld zur Verfügung stellen. Die EU-Außenminister beschlossen am Montag im Grundsatz eine Erhöhung der EU-Militärhilfe für die Ukraine um 500 Millionen Euro auf insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Das hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Wochenende bei einer gemeinsamen Reise mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in die Ukraine vorgeschlagen.

Das Geld stammt aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität, einem neuen Finanzierungsinstrument der EU. Für die Jahre zwischen 2021 und 2027 hat die EU fünf Milliarden Euro zur Verfügung, um Streitkräfte in Partnerländern zu unterstützen.

Keine Entscheidung über weitere Sanktionen

Die EU-Außenminister debattierten auch über eine weitere Verschärfung der EU-Sanktionen gegen Russland. Entscheidungen fielen jedoch nicht.

Gleichwohl lägen weiter alle Optionen auf dem Tisch, sagte Borrell nach dem Treffen. Dazu gehörten auch Öl- und Gas-Sanktionen. Am Freitag hatte die EU im Rahmen eines fünften Sanktionspakets erstmals einen Importstopp für russische Kohle verhängt. Dieser tritt allerdings erst in vier Monaten in Kraft. Das Einfuhrverbot soll Russland um Einnahmen in Höhe von acht Milliarden pro Jahr bringen.

Vergangene Woche hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärt, ihre Behörde arbeite an einem sechsten Paket, das auch Öl-Sanktionen enthalten werde. Doch war zunächst nicht klar, wann die EU-Kommission Vorschläge unterbreiten werde. Das ist Voraussetzung für eine Entscheidung der Außenminister. Eine Sprecherin von der Leyens wollte am Montag keinen Zeitpunkt nennen.

Die EU-Staaten sind sich uneins, wann ein Öl-Embargo verhängt werden soll. Außenministerin Baerbock wich einer entsprechenden Frage am Montag aus. Die EU habe grundsätzlich beschlossen, auf fossile Energieformen wie Kohle, Öl und Gas aus Russland verzichten zu wollen, sagte sie: „Dazu brauchen wir aber einen gemeinsamen, abgestimmten Plan.“

Selenskyj fordert erneut Importstopp von Öl aus Russland

Die Regierungen in der Ukraine, aber auch in Polen, Tschechien und in den baltischen Staaten fordern seit langem ein Öl-Embargo. Deutschland, Österreich, Ungarn und Bulgarien zögern dagegen, weil sie negative Auswirkungen auf die Wirtschaft befürchten. Wenn die deutsche Wirtschaft einen schweren Schlag hinnehmen müsse, „dann schwappt das auf ganz Europa über“, sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.

Nach Schätzungen der Brüsseler Denkfabrik Bruegel gibt die EU derzeit 15 Millionen Euro für Kohle, etwa 400 Millionen Euro für Gas sowie 450 Millionen Euro für Öl aus Russland aus – pro Tag.

Von Damir Fras/RND