Putins deutsche Verteidiger – und warum ihr Engagement nicht überrascht

Berlin

Mit dem beginnenden Frühling und den abklingenden Corona-Regeln ziehen die Proteste von Impfgegnerinnen und Impfgegnern bundesweit deutlich weniger Menschen an als noch vor wenigen Monaten. Doch bei einigen Demonstrationen verstärkt sich seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eine bereits deutlich ältere Entwicklung: Zahlreiche Corona-Maßnahmen-Gegnerinnen und ‑Gegner stellen sich auf die Seite Russlands und geben der Nato die Schuld am Krieg.

Nirgends wurde diese Entwicklung deutlicher als in der vergangenen Woche im sächsischen Bautzen: Dort feierte der Verschwörungs­ideologe und frühere Radiomoderator Ken Jebsen nach einigen Monaten in der Versenkung sein Protest-Comeback. Umgeben von sächsischen und russischen Fahnen und mindestens einer schwarz-weiß-roten Fahne des deutschen Kaiserreichs machte er bei einer Corona-Demonstration den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich.

Von „Friedens­mahnwachen“ bis zu den Corona-Demos

Jebsens Auftritt kommt nicht überraschend: Schon 2014 gehörte er zu den Protagonisten der selbst ernannten „Friedens­mahnwachen“, die angesichts der Eskalation in der Ostukraine und der russischen Annexion der Krim nicht gegen die russische Politik, sondern gegen den Westen und die Nato auf die Straße gingen.

Bundesweit organisierten Anhängerinnen und Anhänger dieser durch Antiamerikanismus und den Glauben an Verschwörungs­ideologien geprägten Bewegung montägliche Proteste.

Ken Jebsen nutzt die Bühne in #Bautzen und verbreitet den Spin von Putin und weitere Verschwörungsideologien. #Ukraine pic.twitter.com/XX6W0daqFr — Levin Kubeth (@LevinKubeth) March 21, 2022

Nur wenige Monate später begannen die ebenfalls montags stattfindenden und von Dresden ausgehenden Pegida-Demonstrationen. „Es gibt Überschneidungen zwischen den ‚Friedens­mahnwachen‘ von 2014, Pegida und den Corona-Protesten der letzten Jahre“, erklärt der Soziologe Johannes Kiess vom Else-Frenkel-Brunswik-Institut für Demokratieforschung der Universität Leipzig.

„Man kann das an einzelnen Personen wie Jürgen Elsässer gut nachvollziehen“, sagt Kiess. Elsässer ist Chef des rechtsextremen „Compact“-Magazins, das rechtsextreme und rassistische Positionen der Pegida-Proteste regelmäßig mit Verschwörungs­erzählungen kombiniert, die sowohl für die „Friedens­mahnwachen“ im Jahr 2014 als auch die Corona-Leugner-Szene prägend waren.

Diese personellen und ideologischen Kontinuitäten hatten sich bereits zu Beginn der Corona-Proteste im Jahr 2020 gezeigt. In Berlin hatten sich im Zuge dieser Proteste mehrfach sogenannte „Reichsbürger“ vor der russischen Botschaft versammelt, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur „Befreiung“ Deutschlands aufzufordern.

Sympathien für Putins Autokratie

„Man muss die russische Regierung mittlerweile als faschistisches Regime betrachten“, sagt Johannes Kiess. „Die Politik­vorstellungen, die Putins Regierung verkörpert, vertreten auch Neurechte und andere rechtsextreme Akteure in Deutschland“, erklärt der Soziologe die Nähe vieler Pegida- und Corona-Demonstrantinnen und ‑Demonstranten zu Russland. Hinzu komme ein weit verbreiteter Antiamerikanismus, der sich durch das gesamte politische Spektrum ziehe.

Kiess sieht auch strategische Überlegungen in der Corona-Leugner-Szene am Werk. „Die Corona-Proteste sind auf einem absteigenden Ast, weil die meisten Corona-Maßnahmen auslaufen“, sagt er. Zudem sei der Krieg gegen die Ukraine als Thema in der Gesellschaft viel dominanter. „Teile der Corona-Protestbewegung haben schnell darauf reagiert und gesagt: Wir demonstrieren auch für den Frieden“, sagt Kiess.

Das sei ein folgerichtiger, aber perfider Schritt. „Ein Slogan der Proteste lautete schon lange: ‚Frieden, Freiheit, keine Diktatur‘. Wo die Begriffe Freiheit und Diktatur bereits umgedeutet wurden, ist es nur logisch, dass das nun noch stärker auch mit dem Begriff Frieden geschieht“, sagt der Forscher.

Die Szene werde Probleme haben, mit diesem Thema so viele Menschen zum Protest zu bewegen wie mit den Corona-Maßnahmen, glaubt Kiess. „Die Herausforderungen durch die Aufnahme Hunderttausender Geflüchteter und steigende Energiepreise und Lebenshaltungs­kosten könnten jedoch für ein steigendes Mobilisierungs­potenzial sorgen“, gibt er zu bedenken.

Von Felix Huesmann/RND