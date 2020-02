Auch Günther gratuliert dem Sieger

Kiel,

Ganz staatsmännisch gratulierte deshalb wohl auch Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther zunächst einmal Peter Tschentscher und der Hamburger SPD „zu diesem klaren Wahlsieg“. Damit habe Tschentscher den klaren Regierungsauftrag der Wähler erhalten. Nun liege es an ihm, Gespräche über die Bildung der Regierung zu führen.

Günther spricht von erheblichem Gegenwind

Günther räumte aber auch ein: „Das Ergebnis für die CDU ist bitter. Die CDU Hamburg hatte in den letzten Wochen mit erheblichem Gegenwind aus Berlin und Thüringen zu kämpfen. In diesem Umfeld war es kaum möglich, mit eigenen Themen durchzudringen.“ Enttäuscht zeigte sich auch CDU-Fraktionschef Tobias Koch: „Was in Thüringen angerichtet wurde, trifft jetzt vollkommen zu Unrecht die Hamburger Parteifreunde.“

Ralf Stegner freut sich über "bärenstarkes Ergebnis"

Uneingeschränkt groß ist dagegen die Freude bei der SPD im Norden. „Herzlichen Glückwunsch an Peter Tschentscher und die Hamburger SPD!“, sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. Ein „bärenstarkes Ergebnis“ habe seine Partei bei den Bürgerschaftswahlen in schwierigen Zeiten erzielt. Stegner: „Man sieht daran: Es gibt Mehrheiten für eine progressive und soziale Politik, wie auch das Ergebnis von starken Grünen, Zuwächsen für die Linkspartei und extrem schwachen Konservativen und Liberalen zeigt.“

Dass die SPD „mit den richtigen Themen und den richtigen Persönlichkeiten“ Wahlen gewinnen könne, betonte SPD-Landeschefin Serpil Midyatli. Die politische Stimmung sei wechselhaft wie noch nie. „Deshalb ist für die Bundestagswahl im nächsten Jahr und unsere Landtagswahl 2022 alles offen.“

Heinold baut auf gute Zusammenarbeit mit Hamburg

Glückwünsche kamen von Monika Heinold (Grüne), der stellvertretenden Ministerpräsidentin, an die Hamburger Spitzenkandidatin Katharina Fegebank. Sie habe „mit viel Herzblut und erfolgreicher Arbeit ein tolles Ergebnis für uns Grüne erreicht“. Sie setze auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Hansestadt.

Auch Ann-Kathrin Tranziska, die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, fand das Ergebnis ihrer Partei „großartig“. Es sei ein „ein starkes Signal für unsere freiheitliche Gesellschaft“. Hamburg könne nun noch ökologischer, sozialer und weltoffener werden. Tranziska: „Der Wahlerfolg ist nicht zuletzt auch der starken Spitzenkandidatin Katharina Fegebank zu verdanken.“

Heiner Garg : Verluste waren zu erwarten

Zittern um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft musste den Abend über die FDP. „Es war leider zu erwarten, dass die FDP in Hamburg aufgrund der Ereignisse in Thüringen Verluste hinnehmen muss“, sagte Heiner Garg, der Landeschef der Liberalen in Schleswig Holstein.

Einig sind sich CDU, SPD, Grüne und Liberale aber in der Bewertung des Wahlergebnis in einem Punkt: Dem schwachen Abschneiden der AfD, die zunächst in den Hochrechnungen unter der Fünf-Prozent-Hürde, später leicht darüber lag, sei die erfreulichste Nachricht des Wahlabends, meinte Daniel Günther. Ralf Stegner freute sich darüber, dass die AfD „eine deutliche Quittung für ihren Rassismus und ihren dumpfen völkischen Nationalismus erhalten hat.“ Er sieht darin den Niedergang „des politischen Arms des Rechtsterrorismus in Deutschland.“ Für Ann-Kathrin Tranziska ist Hamburg ein „leuchtendes Vorbild einer starken Zivilgesellschaft, die Hass und Hetze die Stirn bietet.“ Auch Heiner Garg sieht darin „ein starkes Signal für unsere Demokratie“.

SSW-Chef Harms sieht die AfD abgestraft

„ Hamburg ist bunt, und diesen Selbstanspruch lassen sich die Hamburger auch nicht nehmen“, fasst Lars Harms, SSW-Landeschef, die Wahl zusammen. Die Ergebnisse seien ein „Wählerkorrektiv des Thüringer Debakels.“ Harms betont: „Nicht nur die AfD wird abgestraft, sondern auch jene, die in Thüringen mit den Rechten kokettiert haben.“

