Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat eine kontroverse Debatte mit ihrer Ankündigung ausgelöst, Fördergelder für Aufforstungsprojekte am Amazonas zu stoppen, weil Brasiliens Präsident Bolsonaro die Rodungen nicht beenden will. Die Umweltverbände bemängeln Defizite in Deutschland, Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) kritisiert die Kabinettskollegin.