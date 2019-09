Berlin

Jeder Vierte in Deutschland unter 25 Jahren ist von Armut bedroht. Das geht aus der Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Demnach lagen im vergangenen Jahr 25,6 Prozent der 18- bis 25-Jährigen unter der so genannten Armutsrisikoschwelle von 1035 Euro. Dieser Betrag entspricht 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland.

Mehr zum Thema: „Armenhäuser der Republik“: Hier müssen Bürger am meisten sparen

Das Familienministeriums erklärt zur Einordnung, in Deutschland seien die meisten Jugendlich und ein großer Teil der jungen Erwachsenen „primär“ in Ausbildung: „Sofern sie überhaupt Einkünfte erzielen, fallen diese in der Regel nicht sehr hoch aus, weil im hiesigen Lohn- und Gehaltssystem Erwerbstätige am Berufsbeginn weniger verdienen als nach vielen Berufsjahren.“ Das Ministerium verweist auf den Umstand, dass viele Jugendliche und junge Erwachsene noch bei ihren Eltern leben.

Linke fordert: Sozialleistungen erhöhen

Linken-Familienpolitiker Norbert Müller sagte dem RND, die Bundesregierung müsse Jugendarmut endlich zur Kenntnis nehmen und handeln: „Die Sozialleistungen müssen auch für Jugendliche armutsfest erhöht und Hartz IV- Sanktionen abgeschafft werden.“

Lesen Sie auch: Fast jeder dritte Vollzeitbeschäftigte im Osten bekommt nur Niedriglohn

Von Rasmus Buchsteiner/RND