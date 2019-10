Etwa ein dutzend pro-kurdischer Aktivisten störten am 16. Oktober die Regierungspressekonferenz: en. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte am Montag in Berlin, es gebe die Hoffnung und man wirke auf die Beteiligten entsprechend ein, dass aus der derzeitigen Waffenruhe ein dauerhafter Waffenstillstand werde.Regierungspressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin und verlasen Erklaerungen gegen die Invasion der Tuerkei in Nordsyrien. Sie forderten die Bundesregierung auf, kurdische Fahnen, Symbole und Organisationen nicht laenger zu verbieten keine Waffen an die Tuerkei zu verkaufen. Alle Aktivisten wurden von der Polizei abgefuehrt. 16.10.2019, Berlin Politics Federal Press Conference Kurds Protest About a dozen activists of the campaign Riseup4Rojava disturbed the government press conference at the House of the Federal Press Conference in Berlin on Wednesday, October 16, 2019 and read out declarations against the invasion of Turkey in Northern Syria They called on the feder Quelle: imago images/Christian Ditsch