Weg mit den alten Kupferkabeln, weg mit der analogen Technik: Die Deutsche Bahn setzt auf Digitalisierung. In den nächsten Jahren sollen 2600 herkömmliche Stellwerke Schritt für Schritt ersetzt werden. In Rostock-Warnemünde geht nun Deutschlands erstes digitales Stellwerk an einer Fernverkehrsstrecke in Betrieb.