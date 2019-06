Berlin

Für den Fall einer Regierungsbeteiligung der Grünen hat Parteichef Robert Habeck gravierende Änderungen in der deutschen Politik angekündigt. „Wir sind keine Verwalter des Stillstands. Wer uns wählt, weiß und will, dass sich damit Gravierendes ändert“, sagte er den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Seine Partei wolle die Systeme verändern, die Großen in die Pflicht nehmen. Dazu zählte Habeck Digitalkonzerne, die Agrarlobby und die Energiewirtschaft. Aber anders als früher suche die Partei einen Ansatz, der die Menschen nicht erziehen wolle.

Umweltschädliches Verhalten soll teurer werden

Über das Düngerecht, das auch die Gülleausbringung regelt, lasse sich der Bestand an Tieren reduzieren, über eine Umsteuerung der Agrarzahlungen würden die Bauern gefördert, die weniger Tiere besser halten. Das laufe dann auf ein Ende der Intensivtierhaltung hinaus. „Umweltschädliches Verhalten wird teurer, umweltfreundliches günstiger.“

Habeck wird mit dem Höhenflug der Grünen immer wieder als Kanzlerkandidat gehandelt. Eine Umfrage ergab, dass sich jeder zweite Deutsche den Grünen-Chef als Bundeskanzler vorstellen kann. Offiziell will jedoch kaum ein Grüner etwas zum dem Thema Kanzlerkandidatur sagen. Die Frage ist für die Partei extrem heikel, denn bislang waren die Grünen für gewöhnlich mit einer männlich-weiblichen Doppelspitze in die Bundestagswahlen gegangen. Das aktuelle Führungsduo Robert Habeck und Annalena Baerbock wäre dafür wie gemacht. Im Kanzleramt aber gibt es keine Doppelspitze.

Keine Ernennung eines grünen Kanzlerkandidaten

Forderungen nach einer baldigen Ernennung eines grünen Kanzlerkandidaten erteilte Habeck am Montag erneut eine Absage. Es sei zwar wichtig, „dass dann vor einer Wahl rechtzeitig mit der Partei Klarheit geschaffen wird. Aber da sind wir ja nicht“, sagte er in dem ZDF-„Morgenmagazin“. Man müsse sich jetzt zunächst darauf konzentrieren, konstruktive Oppositionspolitik zu betreiben. „Wir sind mitten in einer Legislaturperiode, die schwierig genug ist.“

Zuletzt hatte sich der bayerische Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann dafür ausgesprochen, von der doppelten Spitzenkandidatur abzurücken und einen Kanzlerkandidaten zu ernennen. Denn sollte die Partei zwei gleichberechtigte Spitzenkandidaten ins Rennen schicken, wäre unklar, wer von beiden Kanzler werden soll.

