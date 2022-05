Schwedt

Die Betriebsversammlung dauert keine halbe Stunde, als schon die große Weltpolitik verhandelt wird. „Wir baden hier das aus, was der Ami angerichtet hat“, schimpft Richard Jesse, seit Jahrzehnten Betriebsingenieur in der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Die Stadt, deren Einwohnerzahl sich nach der Wende bereits auf 30.000 halbiert, hänge an diesem Werk. „Ohne das Öl wird das hier zur Rentnerstadt!“

Eine jüngere Mitarbeiterin sorgt sich um die eigene Existenz. „Viele können nicht mehr ruhig schlafen“, ruft sie ins Mikrofon. Schwedt versorge die gesamte Region mit Sprit und Strom, ruft sie: „Ich darf Sie an Ihren Amtseid erinnern: Schaden von Deutschland abzuwenden!“

Habeck: Die Sorge muss grenzenlos sein

Der Gast aus Berlin ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne. Er steht am Montagabend im schwarzen Hemd, Ärmel hochgekrempelt, Mikro in der Hand, auf einer improvisierten Bühne aus Tischen auf der Kantinenterrasse – für den Andrang war der Saal zu klein. „Die Sorge muss grenzenlos sein“, sagt er, „und sie ist es ja auch.“

Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist hier, er teilt die Sorge um „das Rückgrat und Herz der Uckermark“. Das Problem: Fast das gesamte Öl, das hier verarbeitet wird, kommt aus Russland. Noch. Und der Betreiber von PCK ist der russische Staatskonzern Rosneft. Noch.

1200 Jobs gefährdet

Nun ist die EU kurz davor, ein Ölembargo gegen Russland zu beschließen. Bis zu 1200 Jobs allein in der PCK-Raffinerie sind gefährdet, fürchtet man hier. Habeck will Mut machen. Sein Ministerium habe in den vergangenen zwei Monaten hart an einer Lösung gearbeitet: „Die Voraussetzungen dafür sind jetzt geschaffen: physikalisch, organisatorisch und finanziell.“

Die Vorbereitungen für neue Öllieferungen aus anderen Ländern seien getroffen, vor allem mit Schiffen über Rostock, aber auch über Westdeutschland. Das Tankeröl, das in Rostock und Danzig ankommt, soll über Pipelines nach Schwedt kommen.

Investitionen nötig

Weil das Öl anders verarbeitet werden muss, sind Investitionen nötig – dafür gebe es Finanzhilfe vom Bund. Schließlich soll Rosneft über eine Treuhandstruktur aus dem Betrieb gedrängt werden. „Ich will Sie nicht verkackeiern“, sagt Habeck. „Es kann sein, dass irgendwas nicht funktioniert.“ Aber wenn sein Plan aufgehe, dann habe das Werk Zukunft und Perspektive.

Habeck ist erprobt in diesen Auftritten, so hat er schon als Energieminister in Schleswig-Holstein die Bürger von Windrädern überzeugt; seit Kriegsausbruch erklärt er dem TV-Publikum die Abhängigkeit von russischem Gas. Auch in Schwedt tritt er ehrlich auf, verteidigt das Ölembargo und die hier verhassten Klimaaktivisten.

Habeck: „Wir brauchen Schwedt“

Aber er sagt auch: „Wir brauchen Schwedt“ und verspricht Hilfe dafür, die sechs Monate Übergangsfrist bis zum Ölstopp für den Umbau zu nutzen. Den ersten Schritt müsse nun die Geschäftsführung gehen und anderes Öl bestellen.

Es hätte auch lauter oder eierwerfiger werden können. Robert Habeck

Langfristig könne sich PCK dann ganz vom Öl verabschieden, hin zu Wasserstoffen. Habeck wird viel kritisiert, die Skeptiker ernten Applaus. Aber er selbst auch. Die Jüngeren wirken optimistischer. Am Ende bedankt sich Habeck: „Es hätte auch lauter oder eierwerfiger werden können“, sagt er.

Von Steven Geyer/RND