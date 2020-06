Das sagte Daniel Günther im Ausschuss

Der Ministerpräsident äußerte sich vor dem Innen- und Rechtsausschuss am 29. April wie folgt (im Wortlaut):

„Ich glaube, allen ist klar: Wenn man als Ministerpräsident mit einem Minister zusammenarbeitet, bei dem man feststellt, dass das, was einem schriftlich in einer Erklärung gegeben worden ist, sich als unwahr herausstellt, dass auf dieser Grundlage eine vertrauensvolle Zusammenarbeit unmöglich ist. Und deswegen habe ich an dem Dienstag auch ein weiteres Gespräch mit der Oberstaatsanwältin Frau Heß geführt, um den Sachverhalt auch für mich noch mal richtig einzusortieren, denn ich wollte schon auch sicher sein, auch für meine eigene Bewertung, dass die Screen-shots, die ich da gesehen habe, sicher auch wirklich von dem Handy von Hans-Joachim Grote sein können. Ich habe mir da einen Eindruck verschafft und habe mich dann für den gestrigen Tag morgens mich mit Hans-Joachim Grote verabredet und in dem Gespräch meine Sicht auf den zusätzlichen Bestra-Bericht geschildert. Und es hat sich auch in dem Gespräch alles bestätigt, dass die Nachrichten auch entsprechend auf seinem Handy sind. Und auf der Grundlage habe ich ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass das Vertrauen nicht mehr gegeben ist, und Hans-Joachim Grote hat mir auf der Grundlage in dem Gespräch angeboten, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. Und nach dem Vorgenannten war mir klar, dass ich diesen Rücktritt selbstverständlich auch annehme.“

Von KN