Russischer Oppositioneller Wladimir Kara-Mursa in Moskau festgenommen

Der russische Oppositionsaktivist Wladimir Kara-Mursa ist am Montag in der Nähe seiner Moskauer Wohnung von der Polizei festgenommen worden. Das teilte ein anderer bekannter Oppositionsaktivist, Ilja Jaschin, am Montag mit.

Der Journalist Kara-Mursa ist 2015 und 2017 mit Vergiftungssymptomen im Krankenhaus behandelt worden. Er war ein Mitarbeiter des 2015 erschossenen Oppositionspolitikers Boris Nemzow und des Oligarchen und Dissidenten Michail Chodorkowski. Beim ersten Vorfall starb er beinahe an Nierenversagen. Kara-Mursa vermutet, dass er vergiftet wurde. Offiziell festgestellt wurde das nicht.

Mit ähnlichen, plötzlich aufgetretenen Symptomen wurde er 2017 eingeliefert und in ein Heilkoma versetzt. Seine Frau sagte, Ärzte hätten bestätigt, dass er vergiftet worden sei.

