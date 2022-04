Russlands Offensive in der Ostukraine ist erst der Anfang noch deutlich größerer Angriffe, so die Einschätzung des Pentagons. Ein hochrangiger Beamter warnt, dass die russische Armee noch dabei sei, mehr Soldaten in die Ukraine zu holen. Bereits jetzt befinden sich schätzungsweise mehr als 50.000 russischer Streitkräfte im Land.