Für den Leiter eines Forschungsinstituts in Moskau nahm ein Barbesuch offenbar kein gutes Ende. Der ranghohe Offizier Alexander Kuzivanov soll sich dermaßen betrunken haben, dass er das Bewusstsein und anschließend einen Laptop mit militärischen Daten verloren hat. Darüber hat das russische Nachrichtenportal „Baza“ berichtet.

Demnach traf sich Kuzivanov mit einem befreundeten Kollegen, ebenfalls ein ranghoher Militär, in einer Bar. Dort tranken sie offenbar so viel Alkohol, dass Kuzivanov auf die Straße torkelte und dort zusammenbrach. Passanten riefen einen Krankenwagen. Kuzivanov wurde von Sanitätern nach Hause gebracht, wo er sich anschließend an nichts mehr erinnerte. Seine Frau rekonstruierte die Ereignisse, heißt es in dem Bericht.

Kuzivanov: keine sensiblen Daten verloren

Es stellte sich heraus, dass er bei dem Barbesuch seinen Laptop verloren hatte. Kuzivanov leitet ein bundesstaatliches Forschungszentrum in Moskau. Er forscht dort zu Ozeanen und ihrer Nutzung für zivile, aber auch militärische Zwecke. Laut Baza befanden sich auf dem Computer militärische Daten.

Kuzivanov bestreitet den Verlust sensibler Informationen. Gegenüber der Polizei soll er beteuert haben, es handele sich ausschließlich um Texte für eine Enzyklopädie. In diesen sei nichts, was geheim gehalten werden müsste.

