Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz im Zusammenhang mit dem russischen Krieg in der Ukraine kritisiert. Der CDU-Politiker warf der Partei eine „große Nähe der Vergangenheit“ zum russischen Machthaber Wladimir Putin vor. Zudem isoliere die SPD Deutschland „von Tag zu Tag mehr in Europa“, so Wüst.