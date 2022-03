Russland akkreditiert Taliban-Diplomaten

Moskau

Nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow hat Russland einen Diplomaten der neuen afghanischen Regierung in Russland akkreditiert. Damit steht dem Taliban eine diplomatische Vertretung in Russland zu. „Letzten Monat kam der erste von den neuen Behörden entsandte afghanische Diplomat in Moskau an und erhielt die Akkreditierung in unserem Ministerium“, sagte Lawrow am Donnerstag. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur „Interfax“.

Laut Lawrow gelinge es der Taliban-Regierung trotz „mangelnder Führungserfahrung, finanzieller und wirtschaftlicher Sanktionen, politischem Druck seitens der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, den Staat über Wasser zu halten.“

Als „Haupthindernis für die Anerkennung der Regierung in Kabul“ benannte Lawrow den „Mangel an Repräsentativität“. Gegenüber „Interfax“ betonte der Außenminister, die neuen Behörden sollten die verschiedenen ethnischen Gruppen des Landes sowie nationale und religiöse Minderheiten und auch politische Kräfte vertreten.

Nach dem umstrittenen Truppenabzug der US- und Nato-Kräfte im August 2021 hatten die militant-islamistischen Taliban nahezu kampflos weite Teile des Landes eingenommen. Am 15. August eroberten die Taliban Kabul ohne Gegenwehr, woraufhin die Regierungsmitglieder flohen. In der russischen Föderation ist die Terrororganisation verboten.

RND/hyd